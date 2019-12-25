Новым главой администрации Всеволожского района стал Андрей Воропаев

За его назначение проголосовало 31 депутата, присутствующих на собрании.

Депутаты Всеволожского района Ленинградской области единогласно одобрили кандидатуру Андрея Воропаева на пост главы районной администрации, убрав приставку "временно исполняющего обязанности". Как пишет spb.aif.ru, за его назначение проголосовало 31 депутата, присутствующих на собрании. Воропаев исполнял обязанности главы администрации с осени прошлого года, после ухода с должности Андрея Низового.

Перед выборами оставалась неопределенность касательно того, кто займет эту должность, но после голосования депутаты выразили поддержку Воропаеву, официально назначив его руководителем района.

Ранее мы сообщили о том, что глава Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук ушел в отставку.

Фото: Официальный сайт администрации Всеволожского района Ленобласти