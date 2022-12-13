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Новым главой администрации Пушкинского района стал Андрей Чапуров
Сегодня, 16:48
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Новым главой администрации Пушкинского района стал Андрей Чапуров

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Чиновник вступил в должность с 13 февраля.

У администрации Пушкинского района Петербурга появился новый руководитель. Как сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами правительства города, должность получил Андрей Чапуров.

Чиновник официально вступил в должность с 13 февраля. 

Отметим, что до этого момента Чапуров являлся врио главы районной администрации.

Ранее мы сообщили о том, что новым руководителем УМВД по Красногвардейскому району стал полковник Андрей Василенко.

Фото: ВКонтакте / Андрей Чапуров

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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