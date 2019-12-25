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Новый генплан Заневского поселения стал доступен онлайн
Сегодня, 15:07
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Новый генплан Заневского поселения стал доступен онлайн

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С доработанным проектом генерального плана Заневского поселения могут ознакомиться все желающие.

Федеральная государственная информационная система территориального планирования выложила в открытый доступ новую версию генерального плана Заневского поселения, в которой были учтены и исправлены замечания специалистов и местных жителей. Предыдущая версия была отправлена на доработку в прошлом году. 

В новом проекте, по требованию Рослесхоза, была заложена возможность использования территории лесного фонда лишь в рекреационных целях, исключая перевод из категории лесного фонда в участки населённых пунктов. Иначе говоря, объем жилья не предполагается увеличивать за счет земель лесного фонда - он останется в прежних границах. 

В Янино появится каскадная застройка для плавного перехода от высотных домов к частным и ледовая арена. Учтены пожелания по охране Колтушских высот - зона в 20 га отделит особо охраняемую природную территорию от земель под индивидуальную жилищную застройку, выполнены требования по переносу кладбища и депо метрополитена от железнодорожной станции 5-й километр. 

Документ предполагается утвердить до конца года. 

Ранее изменения коснулись плана "Социального квартала" в Кудрово в связи с введением в проект второго дошкольного учреждения и школы.

Фото: МО "Заневское городское поселение"

Теги: благоустройство, генплан заневского поселения, градостроительство, колтушские высоты, кудрово и янино, ленобласть, фгис тп
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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