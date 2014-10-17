Новый физкультурный комплекс с бассейном откроют в Лобне

Спорткомплекс будет бесплатным для участников клуба «Активное долголетие», бойцов СВО, детей с особенностями здоровья, по программе «Добрый час».

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс власти Московской области возвели в Лобне по улице ленина.на улице Ленина.. Спортивный комплекс с бассейном "Флагман" в настоящее время готовится к открытию. Посещение данного учреждения будет бесплатным для бойцов специальной военной операции, а также пенсионеров и других льготных категорий граждан. Соответствующими данными поделились журналисты телеканала "360.ru". Специалисты объяснили, что местному населению будут доступны тренировки по водному поло, грудничковому плаванию и аквааэробике. В центре также будут организовываться соревнования и занятия для будущих чемпионов. Также комплекс станет домашней площадкой для местной "Академии спорта".

Известно, что Центр создавался в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Сейчас в здании рабочие устанавливают мебель и необходимое оборудование, а в чаши бассейна уже запущена вода. В трехэтажном помещении появились большой и маленький бассейны, зал сухого плавания, тренажерный зал, медицинский блок, пространство для общественного питания, раздевалки с душевыми и административные комнаты. На территории спортивного объекта предусмотрены зоны отдыха и парковка. В новом бассейне с шестью дорожками длиной 25 метров посетители смогут проводить соревнования разного уровня. А в малой десятиметровой чаше будут заниматься дети.

В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области