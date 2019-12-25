Новый физкультурный комплекс будет построен в 2022 году в Кингисеппском районе

Объявлен тендер на определение подрядчика строительства, на проект выделено почти 70 млн рублей.

В Кингисеппском районе будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Соответствующую закупку разместил Комитет государственного заказа Ленинградской области. По итогам ее открытого конкурса предполагается определить строительную компанию, которая осуществит проект.

Комплекс будет построен в поселке Котельском. На проект выделяется 69,86 млн рублей. Соинвесторами являются бюджеты страны, области и поселка.

Намечено, что возведение комплекса будет продолжаться 18 месяцев. Таким образом, завершится оно в 2022 году.

Согласно документации закупки, здание будет одноэтажным, его общая площадь составит 1211 квадратных метров.

Заявки от девелоперов, желающих реализовать проект, ждут до 1 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, новое здание СЗТУ будет построено на улице Савушкина.

Фото: lenobl.ru