Новый физкультурный комплекс будет построен в 2022 году в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Соответствующую закупку разместил Комитет государственного заказа Ленинградской области. По итогам ее открытого конкурса предполагается определить строительную компанию, которая осуществит проект.
Комплекс будет построен в поселке Котельском. На проект выделяется 69,86 млн рублей. Соинвесторами являются бюджеты страны, области и поселка.
Намечено, что возведение комплекса будет продолжаться 18 месяцев. Таким образом, завершится оно в 2022 году.
Согласно документации закупки, здание будет одноэтажным, его общая площадь составит 1211 квадратных метров.
Заявки от девелоперов, желающих реализовать проект, ждут до 1 июня.
Как сообщало ранее Piter.tv, новое здание СЗТУ будет построено на улице Савушкина.
Фото: lenobl.ru
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