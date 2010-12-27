Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал полноценную работу

Под Петербургом введен в эксплуатацию первый энергоблок новой Ленинградской АЭС-2.

В пятницу в полном режиме заработал первый электроблок новой Ленинградской АЭС. Подача тока от АЭС-2 началась около половины девятого утра 9 марта. Теперь генератор синхронизирован с общей российской сетью. Об этом сообщили представители пресс-службы электростанции.

Первый энергоблок оборудован реактором ВВЭР-1200. Это второе по счету устройство данного типа. Еще одно располагается в Нововоронежской АЭС. Там он был запущен в 2016 году.

Напомним, что испытания работы системы проходили в Петербурге еще в декабре 2017 года. В активную зону реактора загружали первое ядерное топливо вместе с тепловыделяющей сборкой. Специалисты установили для проверки минимальный уровень мощности, с которым АЭС успешно справилась. С середины февраля программу испытаний усложнили, дав ход полномасштабной проверке энергоблока.

В результате запуска в эксплуатацию новой Ленинградской АЭС-2, дополнительные налоги для области составят более трех миллиардов рублей ежегодно. Стания заменит устаревшую АЭС-1, которая подавала электроэнергию в течение 45 лет.

Проект стал крупнейшим на Северо-Западе России. АЭС-2 способна выдавать 50 процентов все мощности по региону.

Фото: Piter.tv