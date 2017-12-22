На новой Ленинградской АЭС-2 запустили первый реактор

На Ленинградской АЭС-2 днем 7 февраля запустили реактор первого энергоблока. Об этом сообщили представители организации.
В настоящее время реактор выведен на минимальный уровень мощности. Специалисты контролируют проводимую цепную реакцию деления нейтронного потока в устройстве.
Напомним, что четыре дня до этого звонок президента России Владимира Путина запустил работу четвертого энергоблока АЭС в Ростовской области.
Строительство АЭС в Сосновом Бору было начато в 2007 году. Второй энергоблок станции начнет работу к 2022 году.
7 февраля? завтра что-ль?