На новой Ленинградской АЭС-2 запустили первый реактор

На новой АЭС в Петербурге заработал первый реактор.

На Ленинградской АЭС-2 днем 7 февраля запустили реактор первого энергоблока. Об этом сообщили представители организации.

В настоящее время реактор выведен на минимальный уровень мощности. Специалисты контролируют проводимую цепную реакцию деления нейтронного потока в устройстве.

Напомним, что четыре дня до этого звонок президента России Владимира Путина запустил работу четвертого энергоблока АЭС в Ростовской области.

Строительство АЭС в Сосновом Бору было начато в 2007 году. Второй энергоблок станции начнет работу к 2022 году.