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На новой Ленинградской АЭС-2 запустили первый реактор
Вчера, 15:42
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lesjasap
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На новой Ленинградской АЭС-2 запустили первый реактор

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На новой АЭС в Петербурге заработал первый реактор.

На Ленинградской АЭС-2 днем 7 февраля запустили реактор первого энергоблока. Об этом сообщили представители организации. 
 
В настоящее время реактор выведен на минимальный уровень мощности. Специалисты контролируют проводимую цепную реакцию деления нейтронного потока в устройстве. 
 
Напомним, что четыре дня до этого звонок президента России Владимира Путина запустил работу четвертого энергоблока АЭС в Ростовской области.
 
Строительство АЭС в Сосновом Бору было начато в 2007 году. Второй энергоблок станции начнет работу к 2022 году. 
Теги: аэс , ленинградская аэс , пуск реактора , энергоблок
Категории: Новости СПб

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