Новый экотехнопарк построят в Гатчинском районе

В новом комплексе планируется переработка шин, а также пластиковых и стеклянных бутылок, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Перерабатывающие мощности разместят в санитарной зоне полигона "Новый Свет-ЭКО".

На встрече с экологическими активистами Гатчинского района, состоявшейся 21 августа под председательством вице-губернатора Ленинградской области Михаила Ильина, обсуждали ключевые вопросы экологии и управления ресурсами. Основные темы включали обновление полигона "Новый Свет-ЭКО", усовершенствование систем сбора и вывоза отходов и планы по созданию экотехнопарка.

Создание экотехнопарка станет значительным шагом к устойчивому управлению твердыми коммунальными отходами. В новом комплексе планируется переработка шин, а также пластиковых и стеклянных бутылок, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Перерабатывающие мощности разместят в санитарной зоне полигона "Новый Свет-ЭКО".

Также на встрече рассматривались вопросы улучшения инфраструктуры для сбора отходов. Администрациям Гатчинского округа поручено выявить контейнерные площадки, требующие модернизации, а также определить места для установки новых. Региональный оператор должен будет разработать несколько вариантов информационных этикеток для контейнеров для раздельного сбора, чтобы позже выбрать самый лучший проект через голосование.