Новый экотехнопарк построят в Гатчинском районе

На встрече с экологическими активистами Гатчинского района, состоявшейся 21 августа под председательством вице-губернатора Ленинградской области Михаила Ильина, обсуждали ключевые вопросы экологии и управления ресурсами. Основные темы включали обновление полигона "Новый Свет-ЭКО", усовершенствование систем сбора и вывоза отходов и планы по созданию экотехнопарка.
Создание экотехнопарка станет значительным шагом к устойчивому управлению твердыми коммунальными отходами. В новом комплексе планируется переработка шин, а также пластиковых и стеклянных бутылок, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Перерабатывающие мощности разместят в санитарной зоне полигона "Новый Свет-ЭКО".
Также на встрече рассматривались вопросы улучшения инфраструктуры для сбора отходов. Администрациям Гатчинского округа поручено выявить контейнерные площадки, требующие модернизации, а также определить места для установки новых. Региональный оператор должен будет разработать несколько вариантов информационных этикеток для контейнеров для раздельного сбора, чтобы позже выбрать самый лучший проект через голосование.
Ранее мы сообщили о том, что пожарные Ленобласти получили 23 единицы новой техники.
Фото: Правительство Ленобласти
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