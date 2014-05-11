У метро "Озерки" в Петербурге появится экологический пункт

Новый экологический пункт откроется в Выборгском районе.

В Выборгском районе Петербурга планируется открыть второй экопункт для сбора опасных отходов. На данный момент единственный экопункт в районе находится на Парнасе, и жителям других микрорайонов неудобно добираться до него. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Место для нового экопункта уже определено – это будет у станции метро "Озерки". Планируется открыть его в январе 2024 года.

Напомним, что система сбора опасных отходов активно развивается в Санкт-Петербурге с 2021 года. За это время число экопунктов увеличилось с 4 до 18, они есть во всех районах города. В следующем году планируется открыть еще 5 пунктов, в том числе дополнительный в Выборгском районе.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга появился Центр социальной помощи семьям и детям.

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