В Красногвардейском районе Петербурга появился Центр социальной помощи семьям и детям

Площадь пространства составляет 500 "квадратов".

Центр социальной помощи семьям и детям открылся в Петербурге в доме 16к1 по Пейзажной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 12 октября.

Площадь пространства составляет 500 "квадратов". В центре можно бесплатно получить психологические, юридические, педагогические и другие социальные услуги.

Тематикой учреждения является городская экология. Помещение оснастили интерактивными развивающими панелями и игровым оборудованием. Для центра разработали специальные программы психологической помощи и профилактики негативного поведения в детской среде. Кроме того, здесь будут проводить развивающие занятия для подготовки дошкольников к социальной адаптации.

Ранее на Piter.TV: коворкинг с образовательным центром откроют в Петербурге.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района