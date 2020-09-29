Новый экипаж МКС выйдет в открытый космос в ноябре и феврале

В "Энергии" рассказали, зачем нужны два выхода космонавтов за пределы борта МКС.

Новый экипаж Международной космической станции выйдет в открытый космос в ноябре 2020 и феврале 2021 года. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил первый заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Сергей Романов. Чиновник отметил, что в следующем году корабль "Прогресс" с модулем "Пирс" будет отстыкован от модуля "Звезда". Это необходимо для того, чтобы освободить место для размещения нового модуля "Наука". Он будет запущен в апреле. После отстыковки "Прогресс и "Пирс" будут затоплены в акватории Тихого океана.

Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьезный выход Сергей Романов, заместитель гендиректора РКК "Энергия"

В ноябре текущего года космонавты отработают шлюзование перед работой за бортом МКС в модуле МИМ. В этом шлюзе проводится монтаж оборудования и организовываются дополнительные проверки. Программа выходов космонавтов в космос контролируется Центром подготовки. Детали миссии отрабатывались в гидролаборатории в Звездном городке.

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Видео: YouTube / Россия 24