Новым директором "Горэлектротранса" стал Константин Шостак

Новым руководителем СПб ГУП "Горэлектротранс" назначен Константин Шостак. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что новый директор — продолжатель трудовой династии, вся его карьера связана с городским электротранспортом. Профессиональный путь Шостака начался с должности слесаря-электрика, впоследствии он вырос до позиции главного инженера в системе "Мосгортранса".

Затем чиновник возглавлял волгоградский "Метроэлектротранс". В структуре петербургского "Горэлектротранса" он работает с февраля 2023 года. До официального назначения Константин Шостак исполнял обязанности руководителя предприятия, а ранее в течение трех лет занимал пост главного инженера.

