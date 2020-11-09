Алексея Фрадина назначили директором Театра имени Ленсовета

В петербургском Театре имени Ленсовета сменилось руководство. Новым директором стал опытный управленец, долгие годы работавший в городских театральных учреждениях.

Алексей Фрадин назначен на должность директора Театра имени Ленсовета. О кадровом решении сообщили в пресс-службе городского Комитета по культуре.

Новый руководитель имеет более чем тридцатилетний опыт работы в профильных учреждениях Петербурга. С 2006 года он занимал пост художественного руководителя Ледового театра, затем возглавлял детский музыкальный театр "Зазеркалье". С 2015 года Фрадин руководил Театром комедии имени Акимова. Кроме того, он участвует в организации ежегодной церемонии вручения Высшей театральной премии города "Золотой софит".

В Комитете по культуре также сообщили о других перестановках. Исполняющим обязанности директора Театра комедии имени Акимова назначен Алексей Селуков.