Новый детский сад ввели в эксплуатацию в Василеостровском районе

Новое здание на улице Кораблестроителей станет подразделением школы №12.

В Василеостровском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый детский сад. Здание на улице Кораблестроителей, дом 19, корпус 7, строение 1 построено в рамках Адресной инвестиционной программы подрядчиком ООО "Лентехстрой", сообщил портал "Строительный Петербург" 26 декабря.

Новое здание станет структурным подразделением школы №12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района. Сам детский сад – это трехэтажное здание площадью в 5101 квадратный метр. В нем есть бассейн, 11 групповых комнат, столовая, зал для занятий музыкой, помещения для кружков и развивающих занятий, кабинет логопеда, спортивный зал, постирочная, гладильная.

Ранее мы сообщали, что на Комендантском проспекте в 2021 году откроется новый детский сад – он будет рассчитан на 220 воспитанников.

Фото: Piter.tv