На Комендантском проспекте в 2021 году откроется новый детский сад

Детский сад будет рассчитан на 220 воспитанников.

Смольный выкупит детский сад в Приморском районе, такое постановление подписал губернатор города в среду, 16 декабря.

Здание на Комендантском проспекте, 64к4, строение 1 уже построение, в ближайшее время там разместят детский сад, который сможет принять 220 воспитанников. Свои двери учреждение откроет в будущем году. В Смольном отметили, что внутри есть бассейн, игровые и спортивные площадки, а также музыкальный и спортивный залы.

Ранее мы писали, что в детском саду Адмиралтейского района появилась театральная сцена после капитального ремонта.

Фото: Piter.TV