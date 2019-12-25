В детском саду Адмиралтейского района появилась театральная сцена после капитального ремонта

Детский сад посещают 160 воспитанников.

Губернатор Петербурга посетил детский сад №109 в Адмиралтейском районе, в котором ранее завершился капитальный ремонт. Александр Беглов отметил, что заниматься реконструкцией объектов социальной инфраструктуры в центре сложно, передала его слова пресс-служба Смольного.

Ремонт в детском саду проводился с июля 2019. В сентябре он вновь открыл свои двери для воспитанников.

В учреждении, которое специализируется на художественно-эстетическом воспитании детей, уже 10 лет работает театральная студия для детей, родителей и воспитателей. За этот период было поставлено 50 спектаклей. После реконструкции в саду появилась своя театральная сцена. Перепланировка помещений позволила принимать на 25 детей больше, чем ранее. Сейчас в детский сад №109 ходит 160 детей.

Отмечается, что учреждение включено в Национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после капитального ремонта в бывшем "Доме купца Крутикова" поселят молодые семьи. Дом также располагается на 11-й Красноармейской.

Фото: "Пул78" / Telegram