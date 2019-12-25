После капитального ремонта в бывшем "Доме купца Крутикова" поселят молодые семьи

Здание находилось в аварийном состоянии, но обретет новую жизнь.

Бывший "Дом купца Крутикова" на 11-й Красноармейской улице приспособят под проживание молодых семей. Здание требует капитального ремонта, уже были проведены неотложные противоаварийные работы, сообщила пресс-служба губернатора города.

Еще до 2017-го года в доме проживали люди, уже тогда оно находилось в аварийном состоянии. 57 квартир были расселены. Затем здание передали Санкт-Петербургскому центру доступного жилья — оператору городской целевой программы "Молодежи – доступное жилье".

На первом этапе капитального ремонта специалисты усилят фундамент и восстановят несущие конструкции. После перепланировки в доме будет 86 квартир, которые будут предназначены для участников социальной программы.

Ранее депутат Борис Вишневский сообщил о том, что Жилищному комитету в 2021 году требуется дополнительно 17, 4 млрд рублей на ранее сокращенные социальные программы, в том числе 5 млрд рублей на "Молодежи – доступное жилье".

Фото: "Пул78" / Telegram