Новый детский сад в Пушкинском районе сократит очереди

В ходе рабочего объезда Пушкинского района губернатор Петербурга Александр Беглов посетил открытие детского сада номер 11 в поселке Ленсоветовский.
Новый детский сад должен кардинально сократить очередь в дошкольные учреждения микрорайона (на данный момент в ней находятся 247 детей). Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Учреждение начнет работать уже с понедельника, 13 января. В нем предусмотрено 13 групп, среди них две группы для детей с нарушением речи.
Отметим, что жители Шушар с середины ноября прошлого пода почти каждый день выходят с пикетами к зданию Смольного с требованием сдержать обещания по обеспечению микрорайона социальной и транспортной инфраструктурой, которой чрезвычайно не хватает.
Ранее мы рассказывали, что губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта.
Фото: pixabay
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