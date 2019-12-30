Новый детский сад в Пушкинском районе сократит очереди

Детский сад будут посещать более двухсот детей.

В ходе рабочего объезда Пушкинского района губернатор Петербурга Александр Беглов посетил открытие детского сада номер 11 в поселке Ленсоветовский.

Новый детский сад должен кардинально сократить очередь в дошкольные учреждения микрорайона (на данный момент в ней находятся 247 детей). Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Учреждение начнет работать уже с понедельника, 13 января. В нем предусмотрено 13 групп, среди них две группы для детей с нарушением речи.

Отметим, что жители Шушар с середины ноября прошлого пода почти каждый день выходят с пикетами к зданию Смольного с требованием сдержать обещания по обеспечению микрорайона социальной и транспортной инфраструктурой, которой чрезвычайно не хватает.

Ранее мы рассказывали, что губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта.

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