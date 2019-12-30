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Губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта
Сегодня, 13:31
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arteliseev

Губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта

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Александр Беглов потребовал завершить чистовую отделку в течение февраля.

Александр Беглов осмотрел детский сад, который строится на Школьной улице в Шушарах, сообщает пресс-служба губернатора. Расположенный во встроенных помещениях детсад на 105 мест, уже введен в эксплуатацию. Осталось завершить чистовую отделку и установить оборудование. 

Правительство города договорилось с застройщиком ЖК и выкупило часть нежилых помещений, что увеличит вместимость дошкольного учреждения на 75 мест. 

Губернатор заявил, что строительство социальных объектов в Шушарах находится под его личным контролем. 

Ранее мы сообщали, что переименование Советских улиц в Рождественские откладывается. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: губернатор, детсад, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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