Губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта

Александр Беглов осмотрел детский сад, который строится на Школьной улице в Шушарах, сообщает пресс-служба губернатора. Расположенный во встроенных помещениях детсад на 105 мест, уже введен в эксплуатацию. Осталось завершить чистовую отделку и установить оборудование.
Правительство города договорилось с застройщиком ЖК и выкупило часть нежилых помещений, что увеличит вместимость дошкольного учреждения на 75 мест.
Губернатор заявил, что строительство социальных объектов в Шушарах находится под его личным контролем.
Ранее мы сообщали, что переименование Советских улиц в Рождественские откладывается.
Фото: gov.spb.ru
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