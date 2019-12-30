Губернатор поручил открыть детсад в Шушарах к восьмому марта

Александр Беглов потребовал завершить чистовую отделку в течение февраля.

Александр Беглов осмотрел детский сад, который строится на Школьной улице в Шушарах, сообщает пресс-служба губернатора. Расположенный во встроенных помещениях детсад на 105 мест, уже введен в эксплуатацию. Осталось завершить чистовую отделку и установить оборудование.

Правительство города договорилось с застройщиком ЖК и выкупило часть нежилых помещений, что увеличит вместимость дошкольного учреждения на 75 мест.

Губернатор заявил, что строительство социальных объектов в Шушарах находится под его личным контролем.

Ранее мы сообщали, что переименование Советских улиц в Рождественские откладывается.

Фото: gov.spb.ru