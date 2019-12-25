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Новый детский сад на 260 мест построят на территории ЖК в Выборгском районе Петербурга
Сегодня, 13:40
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Новый детский сад на 260 мест построят на территории ЖК в Выборгском районе Петербурга

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Второе дошкольное учреждение на территории возведут до конца 2023 года.

На территории жилого комплекса "Панорама парк Сосновка" в Выборгском районе Северной столицы скоро начнётся возведение второго детского сада на 260 детей. Застройщиком объекта выступит холдинг Setl Group. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Учрежение примет ребят от ясльного до подготовительного возраста. Для младших и старших групп оборудуют отдельные входы. Внутри для малышей предусмотрели бассейн, игровые, спальни, кружковые помещения, залы для занятий музыкой и физкультурой, медпункт и пищеблок. Во дворе учреждения расположатся игровые и физкультурные площадки.

Трёхэтажное здание садика разместят около первой и второй очередей ЖК у Светлановского проспекта. Строительство должы закончить в декабре 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что Николаевское кавалерийское училище преобразуют в школу на 1 тыс. мест.

Фото: Setl Group

Теги: выборгский район, детский сад, жилой комплекс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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