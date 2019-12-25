Николаевское кавалерийское училище преобразуют в школу на 1 тыс. мест

Внутри объекта культурного наследия сохранят первозданное художественное оформление.

Здание бывшего Николаевского кавалерийского училища, которое является объектом культурного наследия федерального значения, готовы преобразовать под школу на 1 тыс. учеников.Такие данные представители городского КГИОП приводят в историко-культурной экспертизе.

Согласно проекту, подрядчик оборудует в здании входную зону с гардеробами и охраной, а также учебные классы, обеденный зал, библиотеку, актовый зал, медицинский блок и другие помещения. Габариты объекта, его конфигурацию и художественное оформление при этом полностью сохранят.

После завершения работ здание будет передано в городскую собственность.

Ранее мы сообщили о том, что в Стрельне планируют построить школу на 550 учеников.

Фото: Citywalls.ru