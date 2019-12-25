Новый детсад появится в 2022 году на Бухарестской улице

Во Фрунзенском районе будет построен новый детский сад. Как сообщило в четверг Delovoe.tv, соответствующую закупку разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции". По итогам ее конкурсных процедур намечено найти исполнителя этого важного социального проекта.
Предполагается, что сад будет введен в середине 2022 года. Он будет расположен на Бухарестской улице. Речь идет о квартале, который ограничен этой улицей, улицами Малой Бухарестской, Димитрова и Дунайским проспектом.
Сад рассчитан на 220 детей или 11 групп. В новом здании, общая площадь которого будет, как планируется, не более 6 тысяч квадратных метров, разместятся бассейн (7 метров на 3 метра), а также залы для физкультурных и музыкальных занятий.
Заявки от строительных компаний, желающих возвести сад, принимают до 8 июля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти будет разработан проект путепровода над ж/д путями по дороге Гатчина – Ополье.
Фото: Pixabay.com
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