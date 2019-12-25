Новый детсад появится в 2022 году на Бухарестской улице

Объявлен тендер на определение девелопера, который займется данным проектом во Фрунзенском районе. На него выделено 383,4 миллиона рублей.

Во Фрунзенском районе будет построен новый детский сад. Как сообщило в четверг Delovoe.tv, соответствующую закупку разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции". По итогам ее конкурсных процедур намечено найти исполнителя этого важного социального проекта.

Предполагается, что сад будет введен в середине 2022 года. Он будет расположен на Бухарестской улице. Речь идет о квартале, который ограничен этой улицей, улицами Малой Бухарестской, Димитрова и Дунайским проспектом.

Сад рассчитан на 220 детей или 11 групп. В новом здании, общая площадь которого будет, как планируется, не более 6 тысяч квадратных метров, разместятся бассейн (7 метров на 3 метра), а также залы для физкультурных и музыкальных занятий.

Заявки от строительных компаний, желающих возвести сад, принимают до 8 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти будет разработан проект путепровода над ж/д путями по дороге Гатчина – Ополье.

Фото: Pixabay.com