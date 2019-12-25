В Ленобласти будет разработан проект путепровода над ж/д путями по дороге Гатчина - Ополье

На создание комплекта документов ассигновано 30 миллионов рублей.

В Ленобласти будет разработан проект путепровода над железнодорожными путями по дороге регионального значения Гатчина - Ополье. Как сообщило в пятницу Delovoe.tv, комитет госзаказа региона разместил соответствующую закупку. По итогам ее конкурса намечено определить организацию, которая проведет эти работы.

Их суть, как говорится в документации, это "выполнение проектно-изыскательских работ по строительству путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Гатчина - Ополье в Волосовском районе.

На разработку проекта, работы по получению на него положительного заключения госэкспертизы ассигновано более 30,28 миллиона рублей. Планируется, все это сделают до февраля 2023 года.

Что касается характеристик будущего путепровода, то они появятся в ходе проектирования. Пока в документации написано только, что он будет представлять собой автодорогу с усовершенствованным покрытием. Возможно, с пешеходными тротуарами. Планируется установка так называемых малых архитектурных форм.

Также Ленобласть ставит перед будущим проектировщиком задачу рассматривать целесообразность применения инновационных материалов, применять решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду.

Заявки от фирм, желающих спроектировать путепровод, прнимают до 20 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, капремонт семи старинных домов на 3 улицах будет проведен в Выборге.

Фото: Pixabay.com