Новый детсад на 220 мест планируется построить в Гатчинском районе

На проект выделяется 296 миллионов рублей.

Новый детский сад планируется построить в Гатчинском районе (дер. Малое Верево). Закупку, в рамках которой предполагается определить подрядчика работ, разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

Садик будет рассчитан на 220 мест. Его строительство намечено завершить в ноябре 2022 года.

Проект финансируются 47-ой регион и Гатчинский район.

Заявки для участие в аукционе для определения исполнителя работ принимаются до 23 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Сертолово построят новую школу.

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