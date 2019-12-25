Новый детсад на 220 мест планируется построить в Гатчинском районе

Новый детский сад планируется построить в Гатчинском районе (дер. Малое Верево). Закупку, в рамках которой предполагается определить подрядчика работ, разместил комитет госзаказа Ленинградской области.
Садик будет рассчитан на 220 мест. Его строительство намечено завершить в ноябре 2022 года.
Проект финансируются 47-ой регион и Гатчинский район.
Заявки для участие в аукционе для определения исполнителя работ принимаются до 23 апреля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Сертолово построят новую школу.
Фото: Pixabay.com
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