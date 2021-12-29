В апреле между Кронштадтом и "Проспектом Просвещения" запустят новый автобусный маршрут

Автобусы, вмещающие в себя 50 пассажиров, заменят на дорогах коммерческую маршрутку К-407.

С 1 апреля между Кронштадтом и станцией метро "Проспект Просвещения" запустят новый маршрут №207. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобусы, вмещающие в себя 50 пассажиров, заменят на дорогах коммерческую маршрутку К-407. Для оплаты проезда будут приниматься все виды проездных билетов. Стоимость проезда при оплате электронным кошельком, записанным на карту "Подорожник", составит всего 40 рублей. А по "гостевому" тарифу – 60 рублей.



Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Автобусы будут ежедневно отправляться от конечных остановок с 5:30 до 23:00, интервалы движения 13 минут в часы пиковых перевозок и 15-18 минут в остальное время. Доехать от Кронштадта до "Проспекта Просвещения" можно будет примерно за час.

Ранее стало известно, что в Петербурге летом начнет курсировать автобус №205. Он свяжет Балтийский вокзал и Нарвскую заставу.

Главное фото: Piter.TV