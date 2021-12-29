В Петербурге летом начнет курсировать автобус №205

Он свяжет Балтийский вокзал и Нарвскую заставу.

В Петербурге 1 июня появится новый маршрут. Автобус № 205 будет курсировать между станциями "Балтийская" и "Нарвская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

От Балтийского вокзала автобус отправиться через улицы Розенштейна и Ивана Черных. От станции "Нарвская" транспорт проедет по проспекту Стачек, улице Швецова, Лермонтовскому переулку, Балтийской улице и улице Шкапина.

Павильоны ожидания транспорта уже появились на улицах Розенштейна, Ивана Черных, Шкапина и Балтийской. Известно, что раньше по этим магистралям маршруты не проходили.

Интервал движения составит 11-12 минут в час-пик. В обычное время автобус № 205 придется ждать около 15-18 минут.

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Фото: Piter.tv