На Выборгском шоссе снегоуборочный трактор ударил ковшом школьницу по лбу

Водитель не заметил 16-летнюю девушку. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Несовершеннолетняя жительница Ленобласти получила по голове ковшом трактора. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Выборгском шоссе у дома № 34.

Водитель снегоуборочной техники не заметили подростка. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Выяснилось, что девочка получила ушиб лобной области.

Школьницу отправили на амбулаторное лечение. Госпитализировать ее не стали. На данный момент выясняются подробности инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Черкасова выпивший хулиган выстрелил из газового баллончика в лицо таксисту, пытаясь перейти дорогу на "красный".

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