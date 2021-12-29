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На улице Черкасова выпивший хулиган выстрелил из газового баллончика в лицо таксисту, пытаясь перейти дорогу на "красный"
Сегодня, 15:00
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На улице Черкасова выпивший хулиган выстрелил из газового баллончика в лицо таксисту, пытаясь перейти дорогу на "красный"

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Злоумышленника задержали, пострадавшего осматривают медики.

Сегодня, 6 января, на улице Черкасова пьяный житель Петербурга прыснул в лицо таксисту спрей из перцового баллончика, когда переходил дорогу на запрещающий знак светофoра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВО Росгвардии.

На место случившегося прибыла карета "скорой помощи". На данный момент оказывается помощь водителю. Сотрудники полиции задержали агрессивного пешехода, его доставили в участок.

Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке проспектов Энгельса и Пархоменко произошло массовое ДТП из-за гололеда.

Фото: Piter.tv

Теги: перцовый баллончик, пьяный мужчина, таксист, улица черкасова, хулиган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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