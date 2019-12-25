Новый автобус из КНР для школьников и спортсменов прибыл в Подпорожье

Новый транспорт будет задействован для доставки спортсменов на спортивные мероприятия и организации школьных экскурсий по району.

Для удовлетворения транспортных потребностей администрация Подпорожского района закупила современный автобус марки Yutong. Новый транспорт будет задействован для доставки спортсменов на спортивные мероприятия и организации школьных экскурсий по району.

Этот автобус — не первое приобретение в автопарке Подпорожья. В начале 2024 года Ленинградская область привлекла государственные займы и выделила субсидии транспортным операторам для модернизации автобусного парка. В результате на городские маршруты № 6, 7, 113 и 114 поступили шесть новых автобусов, работающих на экологичном газомоторном топливе.

Автобусы оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного путешествия: кондиционеры, системы бесконтактной оплаты и системы безопасности.