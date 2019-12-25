Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке для артиста

Защитник ссылается на 64 статью Уголовного кодекса.

Новый адвокат актёра Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил об условном сроке для артиста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор, который был вынесен 8 сентября 2020 года. Адвокат просит изменить приговор на четыре года лишения свободы или назначить артисту условное наказание.

Защитник ссылается на 64 статью Уголовного кодекса, в которой сказано о назначении более мягкого наказания, которое предусмотрено по тому типу преступления, которое совершил Ефремов. Этот минимальный срок — пять лет.

Ранее Ефремов высказался о Путине и мести за свою деятельность.