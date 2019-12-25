Ефремов высказался о Путине и мести за свою деятельность

Он добавил, что больше всего в тех стихах "доставалось" Дмитрию Медведеву.

Актёр Михаил Ефремов высказался о президенте России Владимире Путине и мести за свою деятельность — в частности, за проект "Гражданин поэт". Интервью с артистом опубликовал "Московский комсомолец".

Ефремову задали вопрос о том, не считает ли он, что ему назначили плохого адвоката и назначили большое наказание в виде восьми лет колонии в отместку за "Гражданина поэта". Артист отметил, что ему передавали, что президент любит смотреть "только КВН и "Гражданина поэта".

Ефремов рассказал, что мстить ему могут только за песню про Росгвардию из "Гражданина поэта". Также он добавил, что больше всего в тех стихах "доставалось" Дмитрию Медведеву.

Ранее был назван новый адвокат Михаила Ефремова.