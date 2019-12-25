Назван новый адвокат Михаила Ефремова

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года.

Назван новый адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Новым защитником артиста стал Роман Филиппов. Он будет участвовать в апелляции на приговор Ефремову.

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года. Специализируется на уголовном и гражданском правах.

Ранее мы писали, что Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова. Министерство направило в региональные адвокатские палаты представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял в суде интересы членов семьи погибшего курьера Сергея Захарова. Адвоката Ефремова Эльмана Пашаева требуют лишить статуса.

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