Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова

Адвоката Ефремова Эльмана Пашаева требуют лишить статуса.

Минюст потребовал наказать адвокатов по делу актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет общей колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство направило в региональные адвокатские палаты представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял в суде интересы членов семьи погибшего курьера Сергея Захарова. Адвоката Ефремова Эльмана Пашаева требуют лишить статуса.

Причины в том, что высказывания защитников содержат нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, к которым Пашаев и Добровинский демонстрировали пренебрежение во время работы в деле Ефремова. В Минюсте считают, что это игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.

Ранее мы писали, что Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову.

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