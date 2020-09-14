Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Работа над ней ведётся.

Адвокат Эльман Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённого на восемь лет колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

Мы уже завершаем работу над апелляционной жалобой. Эльман Пашаев, адвокат

Ранее мы писали, что министерство юстиции намерено привлечь к ответственности адвокатов по делу Михаила Ефремова. В частности, ведомство призывает лишить адвокатского статуса защитника актёра Эльмана Пашаева и начать дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, который представлял интересы стороны потерпевших.

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