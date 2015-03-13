Новый МФЦ открылся в Юнтолово

В Приморском районе открылось МФЦ на 15 окон.

В Юнтолово 22 декабря открылся МФЦ. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В Приморском районе открылось учреждение на 15 окон. В МФЦ оказывают более 300 государственных услуг – в том числе, операции с недвижимостью, оформление льгот и документов: от паспортов и водительских удостоверений, до СНИЛСов и ИНН.

Этот многофункциональный центр уже восьмой в районе. Он сможет обслуживать до 300 человек в день. В январе в Петербурге появятся еще два новых МФЦ – на Парнасе и в районе Балтийской жемчужины.

Ранее самыми востребованными услугами в петербургских МФЦ в 2022 году стали услуги по государственной регистрации имущества. Их доля среди всех принятых заявлений составила 24%. Всего за 11 месяцев по услугам Росреестра через МФЦ подали 760 тысяч обращений.

Фото: Piter.tv

