В МФЦ назвали самые популярные услуги у петербуржцев

Всего в Петербурге работает 67 МФЦ, в которых оказывают 368 услуг.

Самыми востребованными услугами в петербургских МФЦ в 2022 году стали услуги по государственной регистрации имущества. Их доля среди всех принятых заявлений составила 24%. Всего за 11 месяцев по услугам Росреестра через МФЦ подали 760 тысяч обращений. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

На втором месте по популярности (19% от всех принятых обращений) идут услуги социальной сферы. Самым популярным среди соцуслуг стало оформление ежемесячных пособий на детей – 88 тысяч обращений с начала 2022 года.

Третье место (18%) у услуг МВД – 560 тысяч обращений. Из них 128 тысяч обращений за год поступило на оформление паспорта гражданина России.

Всего в Петербурге работает 67 МФЦ, в которых оказывают 368 услуг. Ранее стало известно, что шесть новых МФЦ откроются в Петербурге в следующем году.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"