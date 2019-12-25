Центр расположился на улице Зосимова.

В четверг, 22 октября, на улице Зосимова в Кронштадте открылся новый МФЦ на 15 окон обслуживания. Об этом рассказали в пресс-службе СПБ ГКУ "МФЦ".

Отмечается, что в 57 петербургских МФЦ сегодня можно оформить порядка 300 услуг и получить множество необходимых документов вроде свидетельства о рождении или заграничного паспорта. В помещении нового МФЦ площадью более 700 квадратных метров сделали детальную навигацию, пандусы, тактильные рифы и кнопку вызова персонала для маломобильных горожан. Для удобства маломобильных заявителей в центре оборудовали специальное окно приема.

Кронштадский филиал МФЦ стал первым практическим результатом реализации плана развития МФЦ до 2023 года, утвержденного губернатором Бегловым. В пресс-службе центра отметили, что записаться на прием можно как по телефону, так и через портал петербургских государственных услуг.

Ранее мы писали, что петербургские ЗАГСы начинают принимать заявления на январь-апрель 2021 года.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"