Приобрести внедорожник нового поколения можно будет в 2022 году.

Новый Jeep Grand Cherokee появится в России. Об этом сообщила пресс-служба автомобильной корпорации. Специалисты презентовали следующее поколение внедорожника для РФ. Для покупки будут доступны несколько вариантов машины: базовая и удлиненная модели. Обе модификации получили бензиновые 268-сильный 2-литровый турбомотор и 286-сильный 3,6-литровый атмосферный V6. Разработчики сочетают их с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автопроизводители внедрили во внедорожник ряд функций и технологий, которые будут впервые представлены в сегменте полноразмерных SUV. Машина имеет совершенно новый дизайн кузова, интерьер. Авто сможет преодолевать водные препятствия с глубиной в 61 сантиметр. Пассажиров будет развлекать интерактивные дисплеи, которые поддерживают Amazon Fire TV.

Напомним, что автомобиль выйдет на российский рынок уже в следующем году. Стоит ждать появления нового Jeep Grand Cherokee во втором полугодии. Уже в 2023 году запланировано появление гибридного варианта внедорожника 4xe. Стоимость транспортного средства пока что не разглашается.

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Фото и видео: Jeep