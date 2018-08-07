СберАвто назвал самые популярные автомобили среди жителей Санкт-Петербурга

Чаще всего жители Северной столицы покупают машины марок LADA, Hyundai и Ford.

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто назвали самые популярные у петербуржцев марки автомобилей. В этом году горожане чаще всего покупали машины отечественного автопрома LADA. Через сервис СберАвто было реализовано 10% новых авто этой марки и 90% поддержанных. При этом самой популярной моделью стала LADA Vesta.

Вторую строчку по числу покупок занимают автомобили Hyundai. Через СберАвто купили 30% новых и 70% поддержанных машин. Наиболее часто покупатели обращали свое внимание на Hyundai Solaris.

Замкнул тройку лидеров американский Ford. Интересно, что петербуржцы приобретали эту модель только с пробегом. Бесспорным лидером продаж стал Ford Focus. Южнокорейский бренд Kia занял четвертую строчку рейтинга. Самой популярной стала модель Kia Rio.

Стоит отметить, что 75% сделок через СберАвто прошло с оформлением автокредита.

При оформлении автокредита важно учитывать не только фактическую ставку, но и ежемесячный платеж – именно он отражает реальную финансовую нагрузку. Получить одобрение по кредиту проще на авто возрастом не более 13-15 лет, с прозрачной историей владения и открытой информацией о техническом состоянии. Петрос Мкртычян, генеральный директор СберАвто

Покупка авто - радостное и вместе с тем очень ответственное событие. А если это приобретение в кредит, то накладываются и регулярные финансовые обязательства. В любом случае всегда важно максимально предотвратить все риски, как, например, авария или угон автомобиля. Сервисы Сбера предоставляют клиентам возможность выбрать и оформить страховку, не выходя из дома Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка

Средний чек на автомобили эконом-класса в Петербурге составил 610 тысяч рублей. На авто среднего ценового сегмента тратили 875 тысяч, высокого – 1,8 млн рублей. Самым дешевым автомобилем, приобретенным через СберАвто в этом году, стала поддержанная Lada Kalina стоимостью 192 тысячи рублей. Самой дорогой покупкой – новый Mercedes-Benz AMG GT за 8,7 млн рублей.

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