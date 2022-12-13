Новый Дворец бракосочетания начали строить на Малоохтинском проспекте

Против объекта в течение пяти лет выступают градозащитники и местные жители.

На участке Малоохтинского проспекта напротив Александро-Невской лавры стартовало строительство "Невского дворца бракосочетания". Информация о проекте впервые появилась 5 лет назад, всё это время против него выступают местные жители и градозащитники.

Активисты обращают внимание на то, что новое здание может изуродовать архитектурный ансамбль проспекта. Более того, оно перекроет для жителей панораму Александро-Невской лавры и нарушит симметрию объекта культурного наследия (фасадов домов).

Дело дошло до суда, который, однако, поддержал решение властей города. Ожидается, что Дворец достроят во II квартале 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна стал памятником.

Фото: Pxhere