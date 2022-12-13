Доходный дом Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна стал памятником

Лицевые фасады дома выдержаны в стиле периода эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека.

Доходный дом генерал-майора Ильи Ростовцева, расположенный на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна, внесли в единый государственный реестр в объектов культурного наследия регионального значения. Об этом пишет пресс-служба КГИОП Петербурга.

На участке, где сейчас находится объект, в конце XIX века находилось каменное строение. Проект его перестройки был заказан 1875-1877 г.г. генерал-майором И.И. Ростовцевым. В результате корпус достроили до пяти этажей.

Лицевые фасады дома выдержаны в стиле периода эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека. Оконные проемы и проемы балконных дверей оформлены лепными декоративно-художественными композициями, профилированными наличниками, подоконными филенками с бриллиантовым рустом, лепными гирляндами. Также в ведомстве рассказали, что в 1899 году дом и земля под ним принадлежала основателю сети петербургских и московских булочных Дмитрию Филиппову. Кроме того, в здании находилось фотоателье Таубе, конторы правления Русского общества пароходства и торговли, Пароходного общества на Волге, банкирского дома "Захарий Жданов" и Столичного общества взаимного кредита.

Здание сохранило свои первоначальные функции. На первом этаже находятся торговые организации, а верхние этажи являются жилыми.

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Фото: КГИОП