Суд обязал реставрировать скульптуры Крестьянина и Рабочего на Кузнечном рынке

Если Центр контроля качества товаров, работ и услуг не выполнит предписание суда, он будет обязан ежемесячно выплачивать по 15 тыс. рублей штрафа.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти определил судьбу скульптур Крестьянина и Рабочего на парадном фасаде Кузнечного рынка. Согласно предписанию, изваяния, которые разрушались последние годы, восстановит СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" в течение четырёх лет. Об этом информирует общество охраны памятников ВООПИК СПб.

Ранее компания заявляла, что не располагает средствами на проведение работ, а деньги из городского бюджета поступят ещё нескоро. Суд отклонил все перечисленные доводы. Если Центр контроля качества товаров, работ и услуг не выполнит предписание суда, он будет обязан ежемесячно выплачивать по 15 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что здание Кузнечного рынка возведено в 1920 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что театр "За Чёрной речкой" признан банкротом.

Фото: Telegram / Общество охраны памятников. ВООПИК СПб