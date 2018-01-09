В Кировском районе Ленобласти продолжается строительство моста над Мойкой

Специалисты доделали каркас переправы.

В Кировском районе Ленобласти завершены работы по созданию каркаса нового моста через Мойку, который соединит Кировск и Северную столицу и заменит старую переправу. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Отметим, что переправа будет пролегать на месте впадения Мойки в Неву. На подходах к сооружению уже уложен черновой слой асфальта, вскоре начнут укладывать верхний слой. Кроме того, рабочие заняты шлифовкой бетонные тумбы под шумозащитных экранов. Грязную воду с моста уберут при помощи огромных бочек, созданных специально для локальных очистных сооружений.

Открыть движение по мосту планируется до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что средняя номинальная зарплата за июнь в Ленобласти приблизилась к 70 тыс. рублей.

Видео: Telegram / Dorogi_lo