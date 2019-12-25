Средняя номинальная зарплата за июнь в Ленобласти приблизилась к 70 тыс. рублей

Показатель поднялся на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Средняя номинальная зарплата в Ленобласти достигла 68 792 рублей в июне 2023 года. Показатель поднялся на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Одновременно с этим, реальная начисленная заработная плата с учётом индекса потребительских цен, достигла 99,8% к уровню мая 2023 года и 110,2% – к уровню июня прошлого года.

Наиболее высокие зарплаты в регионе выплачивают работникам сферы водного транспорта: они получают примерно 118 тыс. рублей в месяц. Далее следуют специалисты в сфере научных исследований (101,9 тыс. рублей), а "бронзу" по уровню зарплаты получили работники складских хозяйств и работники, которые занимаются обеспечением населения электроэнергией (по 90,5 тыс. рублей). Мало получают областные курьеры и работники почтовой связи – их зарплата составляет 33 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 34,3 тыс. рублей в среднем получают сотрудники сферы гостиничного дела и предприятий общественного питания (34,3 тысяч рублей).

Ранее мы сообщили о том, что в июне средняя зарплата петербуржцев превысила 100 тыс. рублей.

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