Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 14 населенных пунктах Ленобласти

По состоянию на четверг, 30 апреля, заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 14 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Так, заболевшие обнаружены в Бокситогорске, Пикалево, Селиваново и Ефимовском Бокситогорского района, Всеволожске, Выборге, Киришах, Приозерске, Гостицах Сланцевского района, Тихвина, Тосно, Тельмана и Никольском, Ульяновке Тосненского района.
Напомним, что сегодня в Ленобласти подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в 47-ом регионе числится 885 зараженных. Поправились 129 человек, трое скончались.
Ранее мы сообщали о том, что в Пикалево и Первомайском объявлен карантин.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )