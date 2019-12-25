Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 14 населенных пунктах Ленобласти

Выздоровело 129 жителей региона.

По состоянию на четверг, 30 апреля, заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 14 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, заболевшие обнаружены в Бокситогорске, Пикалево, Селиваново и Ефимовском Бокситогорского района, Всеволожске, Выборге, Киришах, Приозерске, Гостицах Сланцевского района, Тихвина, Тосно, Тельмана и Никольском, Ульяновке Тосненского района.

Напомним, что сегодня в Ленобласти подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в 47-ом регионе числится 885 зараженных. Поправились 129 человек, трое скончались.

Ранее мы сообщали о том, что в Пикалево и Первомайском объявлен карантин.

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