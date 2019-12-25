На Рубинштейна начали размещать знаки в зоне платной парковки

В планах создать 104 платных парковочных места.

В понедельник, 23 ноября, на улице Рубинштейна начали работы по организации платной парковки, появились первые дорожные знаки "Парковка для инвалидов". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в планах создать 104 платных парковочных места, 11 из которых предоставят для бесплатного размещения транспорта инвалидов и перевозящих их лиц. К началу декабря нанесут новую дорожную разметку синего цвета и установят знаки "Платная парковка".

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна.

Фото: Piter.TV