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На Рубинштейна начали размещать знаки в зоне платной парковки
Сегодня, 18:56
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smirenny

На Рубинштейна начали размещать знаки в зоне платной парковки

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В планах создать 104 платных парковочных места.

В понедельник, 23 ноября, на улице Рубинштейна начали работы по организации платной парковки, появились первые дорожные знаки "Парковка для инвалидов". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в планах создать 104 платных парковочных места, 11 из которых предоставят для бесплатного размещения транспорта инвалидов и перевозящих их лиц. К началу декабря нанесут новую дорожную разметку синего цвета и установят знаки "Платная парковка".

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна.

Фото: Piter.TV

Теги: парковка на улице рубинштейна, платная парковка, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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