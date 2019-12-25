Новые вагоны ВСМ Москва - Петербург оснастят биометрией и сервисами для пути

В поездах ВСМ установят биометрические камеры для контроля пассажиров.

В каждом вагоне поездов Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом планируется установить камеры биометрического наблюдения. Данные о проекте содержатся в презентации заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, представленной на форуме "Транспорт России". По информации ТАСС, система также будет использоваться для посадки пассажиров. Пилотный запуск такой посадки намечен на 2026 год на ограниченных маршрутах. В Министерстве транспорта сообщили, что технология уже проходит тестирование.

В проектируемых поездах предложено внедрить ряд сервисов, включая стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, вендинговые аппараты с питанием и информационно-развлекательную платформу. В презентации отмечено, что камеры биометрического контроля будут размещены в каждом вагоне.

Вице-премьер Виталий Савельев заявил на форуме, что после начала эксплуатации ВСМ примерно половина пассажиров, ранее выбирающих авиаперелеты между двумя столицами, могут перейти на высокоскоростные поезда. При этом он подчеркнул, что спрос на авиационные рейсы сохранится.

Фото: пресс-служба Смольно