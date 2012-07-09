Новые услуги стали доступны в МФЦ Ленобласти

Обе услуги связаны с культурным объектами.

МФЦ Ленобласти начали предоставлять 2 новые услуги на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Обе услуги связаны с поиском объектов культурного наследия. В частности, жители региона смогут заказать проверку наличия исторических памятников на определённой территории.

Кроме того, юрлица и представители общественных организаций теперь могут запросить оценку качества услуг НКО.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готова к зиме на 30%.

Фото: правительство Ленобласти