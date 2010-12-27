В Петербурге скоро запустят в эксплуатацию новые участки набережной Макарова

Албин рассказал, что строительство моста около Серного острова должны закончить до конца апреля.

С 30 апреля 2018 года автомобилисты Санкт-Петербурга смогут проехать по новому участку набережной Макарова, а также воспользоваться мостом около острова Серный. Об этом накануне заявил во врем объезда строящихся к ЧМ объектов вице-губернатор Игорь Албин.

Чиновник заявил, что строительство идет в срок и должно завершиться до конца апреля. Один из главных объектов – это набережная Макарова от Адмиралтейского проезда до Серного моста. На данный момент, готовность участка оценивается в 90%, а стоимость около 10 миллионов рублей.

Албин отметил, что основные работы уже завершены, сейчас участок благоустраивают. Так, например, скоро появятся новые стационарные велодорожки. По словам вице-губернатора, объекты бы закончили досрочно, но работам помешали сильные морозы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Петербургу стенды FIFA к ЧМ-2028 года обойдутся в 14 миллионов рублей.