Тарифы на проезд по ЗСД повысят с середины декабря

Тарифы поменяются для тех, кто пользуется транспондерами и тарифными опциями. Цены на проезд при оплате наличными и банковской картой останутся прежними.

С полуночи 16 октября в силу вступят новые тарифы для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

Отметим, что тарифы поменяются для тех, кто пользуется транспондерами и тарифными опциями. Цены на проезд при оплате наличными и банковской картой останутся прежними.

В пресс-службе подчеркнули, что скидка при использовании тарифов уменьшится, но всё-таки остается существенной. В среднем тарифы будут изменены на 4,6%. При этом, в случае регулярного пользования магистралью, водителям наиболее выгодно подключать именно тарифные опции.

В начале недели водители не могли пополнить баланс для оплаты проезда на ЗСД.

Фото: Piter.TV; Telegram / ЗСД